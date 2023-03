Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Sporting sem tempo para respirar: 8 jogos no próximo mês O adiamento da partida com o Gil Vicente e os duelos com a Juventus levam a gestão criteriosa





ALERTA. Rúben Amorim terá de gerir o grupo

• Foto: Paulo Calado