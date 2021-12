Sporting sem tréguas no combate à Covid

O plantel leonino foi ontem submetido a uma nova ronda de testes para identificar qualquer caso de Covid-19, e os resultados só serão conhecidos durante o dia de hoje. Com Coates já recuperado – cumpriu os 90’ com o Boavista no dia em que teve alta – Amorim continua privado de Paulinho, em isolamento após ter testado positivo ao vírus. O internacional português vai falhar o jogo de amanhã, e a partida com o Gil Vicente, no regresso à Liga, em Barcelos.