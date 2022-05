Sporting tem 8,5 milhões de euros em campo no próximo jogo do Middlesbrough

É um autêntico mata-mata de campeonato: o Middlesbrough não está na melhor das posições para continuar a sonhar com a subida de divisão em Inglaterra mas, em todo o caso, jogará este sábado a última cartada. O resultado do encontro com o Preston North End e o desfecho da luta da promoção à Premier League representam muito mais do que dinheiro para os adeptos e para os responsáveis do Boro mas, para o… Sporting, têm um valor definido: 8,5 milhões de euros. A culpa é de… Andraz Sporar.Quando o avançado esloveno, de 28 anos, foi cedido ao Middlesbrough no início da temporada, os clubes concordaram em introduzir duas cláusulas que tornariam a compra do passe obrigatória: uma era Sporar fazer no mínimo 15 golos (algo que não conseguiu, pois ainda não passou dos 8) e outra seria o Boro garantir… a subida de divisão. E eis, portanto, a explicação para o facto de o próximo jogo do Middlesbrough interessar tanto ao Sporting.Apesar desta última oportunidade de garantir o objetivo, a verdade é que as contas do Boro não são favoráveis. O atual clube de Sporar ocupa, de momento, o 7.º lugar, ou seja, está uma posição abaixo da última vaga de entrada no playoff, a 2 pontos do 5.º e 6.º classificados, respetivamente o Sheffield United e o Luton Town – que foi arrasado pelo Fulham (7-0), de Marco Silva, na passada segunda-feira. Simplificando, para entrar no ‘top 6’, o Boro precisa de ganhar ao Preston North End e esperar que nem o Sheffield (Fulham), nem o Luton (Reading) vençam as suas partidas caseiras. Um triunfo do Boro e um empate do Luton Town invertia as posições na tabela. No confronto direto com o Sheffield, a matemática é ainda mais complexa: o Boro terá de vencer o Preston por dois golos de diferença e marcar mais um golo do que o rival contra o Fulham.São estes os cenários que o Sporting terá de ver concretizados para manter a esperança de encaixar 8,5 milhões de euros com Sporar. Se a compra não se tornar obrigatória, o Boro não deverá ficar com o jogador, como antecipa já esta terça-feira o ‘Northern Echo’.