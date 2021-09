Sporting tem novo parceiro na área das criptomoedas

O Sporting anunciou este domingo uma nova parceria com a Bitci, uma casa de câmbio criptográfica que passa a ser um dos ‘main sponsors’ do clube de Alvalade. Trata-se do primeiro emblema da Liga a entrar no "universo da emissão de fan tokens e NFT’s", como pode ler-se no comunicado emitido esta tarde pelos leões.





"A Bitci patrocinará a manga da camisola oficial da equipa A, equipa B, equipa de Sub-23 e equipa sénior de andebol como Main Sponsor", informou o Sporting, acrescentando que este acordo permitirá uma "nova forma de interação entre o clube e os adeptos."O Sporting explica que "os fan tokens são ativos digitais colecionáveis que proporcionam aos proprietários acesso a votações e promoções exclusivas, prémios VIP, funcionalidades ativadas pela realidade aumentada, fóruns de chat, jogos e competições, entre outras iniciativas. Tratam-se de activos digitais fungíveis, ou seja, passíveis de ser trocados por outros produtos e serviços que sejam, neste caso, exclusivos do clube, servindo de moeda de troca.""É uma forma de reforçar o ‘engagement’ com o sócio e o adepto e de proporcionar experiências únicas que podem ir desde a escolha da ‘playlist’ de músicas no estádio, à escolha da decoração do autocarro do clube ou até ao ‘meet and greet’ com jogadores, entre muitas outras experiências", revelou aos meios do Sporting o administrador da SAD André Bernardo.