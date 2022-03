Sporting tem um golo marcado e 17 sofridos em três jogos nos 'oitavos' da Liga dos Campeões

O Sporting tem um registo de três derrotas em três jogos nos oitavos-de-final da Liga dos Campeões, sendo que, pior do que isso, é o parcial de um golo marcado e já 17 sofridos.

Nos três encontros nos 'oitavos', os leões sofreram um 0-5 na receção ao Bayern Munique e perderam por 1-7 na Alemanha, para um histórico 1-12, em 2008/09, e, já na presente época, voltaram a ser goleados por 0-5 em Alvalade, desta vez pelo Manchester City.

A meio do confronto dos 'oitavos' com os citizens, o Sporting está, assim, virtualmente, eliminado, com o único objetivo a passar por tentar conseguir dar uma boa imagem no Etihad, na quarta-feira, e evitar, pelo menos, a repetição dos números 'trágicos' de há 13 anos.

Em 300 eliminatórias da Champions já finalizadas, desde 1992/93 (pós fase de grupos), o 1-12 do Sporting com o Bayern Munique é recorde, e folgado, já que em que nenhum outro duelo a diferença foi sequer de nove golos.

Desta forma, mesmo um desaire por quatro golos de diferença colocará os leões na história, pelo lado errado: o clube de Alvalade ficaria a deter os dois piores registos em eliminatórias na história da competição.

Atrás do 12-1 do Bayern Munique ao Sporting, os registos da UEFA contam com quatro vitórias globais por 10-2, a primeira das quais conseguida pelo Lyon, face ao Werder Bremen (3-0 fora e 7-2 em casa), nos oitavos-de-final da temporada 2004/05.

Depois, repetiram os feitos o FC Barcelona, face ao Bayer Leverkusen, em 2011/12 (3-1 fora e 7-1 em casa, com cinco de Messi), o Bayern Munique, frente ao Arsenal, em 2016/17 (5-1 em casa e 5-1 fora), e, mais recentemente, o Manchester City, perante o Schalke 04, em 2018/19 (3-2 fora e 7-0 em casa).

Na primeira mão, em Alvalade, em 15 de fevereiro, o internacional luso Bernardo Silva foi a estrela, com dois golos (17 e 44 minutos), pertencendo os restantes ao argelino Mahrez (sete), Foden (32) e Sterling (58).

Em 2008/09, face ao Bayern Munique, marcaram em Lisboa o francês Franck Ribéry (42 e 63 minutos, o segundo de penálti, Miroslav Klose (57) e o italiano Luca Toni (84 e 90+1).

Estes dois resultados são ex-equo as derrotas mais pesadas sofridos em casa pelo Sporting nas taças europeias de futebol.

Na Alemanha, na segunda mão, os leões conseguiram marcar o que é ainda o seu único golo em 'oitavos' da Champions, aos 42 minutos, por intermédio de João Moutinho, que seria vendido ao FC Porto.

Pelo Bayern, faturaram Lukas Podolski (oito e 34 minutos) o brasileiro Anderson Polga (39, na própria baliza), Bastian Schweinsteiger (43), o neerlandês Mark van Bommel (73) Miroslav Klose (82, de penálti) e Thomas Müller (90).

"Temos de concluir que não revelámos capacidade para jogar nesta fase da Liga dos Campeões", sentenciou, então, Paulo Bento, após o jogo de Munique.

O encontro entre o Manchester City e o Sporting, da segunda mão dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões em futebol, está marcado para quarta-feira, pelas 20h00, no estádio Etihad, em Manchester, Inglaterra.