«Sporting tem uma equipa cheia de jovens mas que já consegue bater-se contra as melhores»

O Sporting empatou com o Arsenal (2-2) no Estádio de Alvalade, na 1.ª mão dos 'oitavos' da Liga Europa. Record ouviu conhecidos adeptos dos leões sobre o jogo."O Sporting foi organizado e consistente, o que dá esperança de passar esta eliminatória. Demonstrou grande maturidade competitiva e podia ter vencido. Em Londres será difícil, pelo ambiente e pela dinâmica de vitórias do Arsenal, mas não é impossível.""Foi uma exibição muito meritória do Sporting, que dá esperança aos adeptos. Não só numa surpresa na 2ª mão, o que será muito difícil, mas também pela construção de uma equipa, cheia de jovens, mas que já consegue bater-se contra as melhores""O Sporting entrou bem, depois o Arsenal dominou e marcou, mas a equipa teve boa reação. Até poderia ir com vantagem para a 2ª mão. Não fez o 3-1 e sofreu num lance infeliz. Está tudo em aberto, o Sporting pode ir a Londres e passar a eliminatória."