Sporting tenta grande encaixe com Nuno Mendes: United, City, Barça e PSG na corrida

O Sporting está a tentar nas últimas horas da janela de verão realizar um grande encaixe com Nuno Mendes: segundo Record conseguiu confirmar, o empresário do internacional português, Miguel Pinho, está a encetar esforços para realizar o melhor negócio possível, mantendo, neste momento, contactos com alguns dos tubarões europeus, casos do Manchester United, Manchester City, Barcelona e PSG.





É, assim, provável que nas próximas horas os emblemas citadados façam chegar a Alvalade propostas para levar o camisola 5 dos leões: mesmo que abaixo dos 50 milhões exigidos incialmente pela administração verde e branca, a mesma está disposta a ouvir as intenções de ingleses, espanhóis e franceses, garantindo, sempre, que um eventual negócio se faça por valores bem perto dos já referidos, aos quais se incluam, por exemplo, cifras por objetivos.Nuno Mendes, recorde-se, está neste momento concentrado com a Seleção Nacional, que defronta quarta-feira a República da Irlanda no Algarve, em jogo de qualificação para o Mundial'2022.