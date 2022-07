Ao contrário do que sucedeu ontem, com a comunicação social a observar os primeiros 15 minutos do treino dos leões, o Sporting irá realizar hoje mais uma sessão de trabalhos, desta feita à porta fechada. Naquele que será o segundo dia de treinos do estágio em Lagos, Amorim aproveitará para afinar a equipa, antes do particular de amanhã frente ao St. Gilloise, em Lagoa.