O Sporting realizou esta segunda-feira o habitual treino de recuperação mas já sem cinco dos seus internacionais que seguiram para as respetivas seleções: Palhinha, Matheus Nunes, Gonçalo Inácio, Sarabia e Ugarte. Ausentes na sessão de trabalho estiveram ainda Coates, Porro e Neto que se limitaram a fazer tratamento na Academia.Em relação aos trabalhos, os titulares em Paços de Ferreira limitaram-se a fazer exercícios de recuperação enquanto os restantes trabalharam no relvado, sob as ordens de Rúben Amorim. O plantel leonino folga amanhã e regressa ao trabalho na quarta-feira, tendo já em vista o jogo com o Varzim, relativo à Taça de Portugal.