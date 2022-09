Sporting treina na Alemanha

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Sporting realiza hoje de manhã, na Academia, o último treino em solo nacional antes de rumar à Alemanha, amanhã de manhã, onde a equipa realizará o treino de adaptação ao relvado do Deutsche Bank Park.

A comitiva leonina vai partir de Lisboa durante a manhã, e chegará a Frankfurt ao início da tarde. Às 17h15 (18h15 locais), Rúben Amorim e um dos jogadores realizarão a antevisão do encontro com o Eintracht. O início do treino está agendado para 18h00 (19h00 locais), e será aberto à comunicação social durante os primeiros 15 minutos.

Também amanhã, refira-se, embarcam os jovens leões para disputar a Youth League, agora com o técnico Filipe Çelikkaya no banco.