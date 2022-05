Sporting ultrapassa recorde de quotas pagas

O Sporting anunciou que superou o recorde anterior registado no clube a nível de quotas pagas. Se na temporada anterior, marcada por resultados positivos ao nível do futebol com a conquista do título nacional passadas 19 épocas, o emblema de Alvalade registou uma quantia de 9 milhões de euros resultantes da quotização, desta feita o clube informou que superou já a fasquia dos 9M€ na temporada em curso.De acordo com as informações prestadas pelo Sporting, em nota oficial no site, "a marca supera em 3% a anterior melhor temporada de sempre, 2020/2021, quando ainda falta mais de um mês e meio para o final de 2021/2022, e pode aproximar o clube de um registo histórico de quotização de dez milhões de euros".O emblema de Alvalade justifica a maior dinamização do clube, bem como a campanha "Sporting Sempre", a apelar à adesão ao débito direto por parte dos sócios, principalmente na modalidade anual, como fatores que levaram ao aumento das receitas através dos pagamentos regulares dos sócios leoninos. Recorde-se que os sócios de categoria A do Sporting pagam um montante de 12€ por mês, ao passo que os sócios de categoria B têm de pagar 6€ mensais.