Sporting vai fazer participação contra Pepe: «Que seja castigado como foi o Nuno Santos»

O Sporting vai avançar com uma participação disciplinar contra Pepe, central do FC Porto, pelo comportamento contra Matheus Reis no clássico do passado sábado, anunciou Miguel Braga."O Nuno Almeida fez um bom trabalho apesar de não ter visto as ofensas do Pepe ao Matheus Reis. O Sporting vai fazer uma participação e espero que ele seja castigado como foi o Nuno Santos", afirmou o responsável leonino, no programa 'Raio-X', transmitido na Sporting TV, onde considerou injusto o resultado registado no clássico:"O melhor jogador em campo foi o Diogo Costa e perder por três golos no Dragão é um resultado injusto, mas é por isso que o futebol é apaixonante. Nós tivemos várias oportunidades de marcar, mas entre bolas no poste a exibição do Diogo Costa explica o resultado. Houve infelicidade do Sporting e felicidade do FC Porto, mas destaco a atitude do Sporting, mesmo a jogar com 10 criou uma grande oportunidade do Fatawu diante do Diogo Costa, que fez mais uma grande vitória... foi um resultado muito enganador. O foco agora tem de estar no jogo com o Chaves e é essencial ganhar esse encontro respeitando sempre o adversário".