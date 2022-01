E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Sporting vai começar amanhã a venda dos bilhetes relativos ao dérbi com o Beleneneses SAD, agendado para quarta-feira, às 20h45. No primeiro dia, os ingressos só estarão disponíveis para sócios com Gamebox 21/22. Já na terça-feira será aberta a venda a todos os associados e, caso ainda sobrem entradas, na quarta-feira a venda ao público em geral.Os preços variam entre os 15€ e os 20€.