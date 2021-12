Sporting vai participar disciplinarmente do Benfica por causa da polémica dos bilhetes

O Sporting anunciou esta quinta-feira que vai "participar disciplinarmente" do Benfica por conta do recente diferendo em torno dos bilhetes para os encontros disputados nos redutos dos encarnados, nomeadamente nos dérbis de andebol e voleibol. Estas participações, refira-se, serão feitas às respectivas entidades que organizam as competições, nomeadamente as federações. Em comunicado, o clube de Alvalade lembra ainda o dérbi do futebol, onde a polémica também existiu, mas neste caso acabou solucionada.Por outro lado, o Sporting anuncia que não contará com fãs no dérbi desta noite para o campeonato de hóquei em patins "em virtude da insistência do SL Benfica em condicionar a emissão de bilhetes para os adeptos visitantes à cedência dos respectivos dados pessoais". A finaliza, o leão deixar uma garantia: "Continuaremos, apesar de manter a convicção de que as exigências formuladas pelo SL Benfica carecem de fundamento, a diligenciar no sentido de ser encontrada uma solução que permita que os adeptos possam, no futuro, acompanhar as nossas equipas, mas sem desnecessários sacrifícios dos direitos que legalmente lhes assistem.""O Sporting Clube de Portugal informa que vai participar disciplinarmente do Sport Lisboa e Benfica por unilateralmente ter adoptado mecanismos sem cobertura legal e regulamentar que impedem ou dificultam a presença dos nossos adeptos no apoio às suas equipas. Como é do conhecimento público, isso já sucedeu em dois jogos (andebol e voleibol) e só não sucedeu no jogo realizado no Estádio da Luz no passado dia 3 de Dezembro em virtude de o SLB ter acedido, embora tardiamente, a utilizar a plataforma disponibilizada pela Liga para o efeito, o que só foi possível implementar com empenho de recursos, humanos e materiais, do Sporting CP.O Sporting CP mantém e manterá sempre a sua maneira de estar no desporto, baseada em princípios e valores de mérito conquistado dentro de campo, em primeiro lugar porque os tem e em segundo porque neles acredita e por eles pauta as suas práticas.O Sporting CP informa ainda que, em virtude da insistência do SL Benfica em condicionar a emissão de bilhetes para os adeptos visitantes à cedência dos respectivos dados pessoais, não foi possível disponibilizar os títulos de ingresso para o jogo referente à 12.ª jornada da I Divisão do Campeonato Nacional de hóquei em patins, agendado para o dia 9 de Dezembro de 2021, pelas 20h00, no recinto desportivo daquele clube. Continuaremos, apesar de manter a convicção de que as exigências formuladas pelo SL Benfica carecem de fundamento, a diligenciar no sentido de ser encontrada uma solução que permita que os adeptos possam, no futuro, acompanhar as nossas equipas, mas sem desnecessários sacrifícios dos direitos que legalmente lhes assistem."