Sporting vê reduzida multa no dérbi com o Benfica

O mapa de castigos referentes à 31ª jornada da Liga Bwin apresentou igualmente uma novidade no que diz respeito a uma multa aplicada ao Sporting ainda na jornada 30 do campeonato nacional. Nessa ronda, o emblema de Alvalade defrontara o rival Benfica, no dérbi de Lisboa, com o Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) a aplicar inicialmente uma multa de 14.665 euros ao clube, sanção que acabou por ser deduzida.No documento tornado público pelo CD, consta que, após recurso apresentado pelo Sporting, os verdes e brancos viram a multa aplicada no dérbi de Lisboa ser reduzida para 9.560 euros. Na decisão consta que foi acordado "julgar parcialmente procedente o recurso, mantendo a decisão condenatória, mas fixando a sanção de multa em 9560 €", sendo as sanções correspondentes às normas aplicadas nos artigos "127.º, n.º 1, 187.º, n.º 1, al. b) RDLPFP21; artigo 35.º, n.º 1, als. a), b), c), f) e o) do RCLPFP21", os quais se referem a inobservância de deveres, assente em "todos os outros casos não expressamente previstos em que os clubes deixem de cumprir os deveres que lhes são impostos pelos regulamentos e demais legislação desportiva aplicável" e comportamento incorreto do público, neste caso em relação "ao comportamento não previsto nos artigos anteriores que perturbe ou ameace a ordem e a disciplina, designadamente mediante o arremesso de petardos e tochas" por parte dos adeptos leoninos, no dérbi.