Sporting vence Benfica e conquista Torneio Internacional de Iniciados-Abrantes 2022

O Sporting venceu o Torneio Internacional de Iniciados - Abrantes 2022, uma prova que contou com as equipas do Sporting, FC Porto, Benfica, Vitória SC, Real Club Celta de Vigo e a Seleção Concelhia de Abrantes.Os dois rivais de Lisboa encontraram-se na final e, no final do tempo regulamentar, empataram a um golo com Rafael Piedade a marcar pelos leões - 1-0 - e Guilherme Castro pelas águias. A vitória foi decidida nos penáltis com o clube de Alvalade a superiorizar-se por 3-1.