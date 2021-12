Sporting venceu em Penafiel... a dobrar: leões realizaram o "sonho" de um jovem adepto com limitações físicas

O Sporting venceu em Penafiel... a dobrar: quer dentro das quatro linhas, com o triunfo (1-0) que valeu o bilhete para a final four da Allianz Cup; como fora delas, dada o gesto dos leões com Pedro Teixeira, um menino com limitações físicas que tem os dois clubes no coração e que, após a partida de terça-feira, levou para casa uma camisola do Sporting autografada por todo plantel, bem como uma outra do seu jogador favorito - Pote - além de fotografias com Rúben Amorim.na sua edição de quarta-feira e os Bombeiros Voluntários de Penafiel (BVP) divulgaram mais pormenores de "uma história com um final feliz", como o próprio jovem adepto assumiu horas depois, no Facebook: "Estou felicíssimo, não podia estar melhor. Carrega Sporting. Obrigado Pote e obrigado míster Rúben Amorim. SL"."O Pedro é um jovem que devido a uma doença, tem limitações físicas que o obriga recorrer aos serviços de fisioterapia, sendo transportado pelo nosso Corpo de Bombeiros! O Pedro, adepto indiscutível do Sporting mostrou-se com um sentimento "agridoce" com o facto do Sporting jogar em Penafiel! O seu clube viria a Penafiel mas não conseguiria ver o jogo! O Bombeiro que o transporta, não ficou indiferente á situação e prometeu que o levaria ao jogo, tendo desencadeado todos os contactos necessários para realizar este objetivo", relata a corporação de bombeiros, revelando que o presidente do Penafiel, Gaspar Dias, "apoiou todo o processo" para que assim o jovem adepto tenha "concretizado o seu sonho"."Não só viu o jogo como recebeu uma camisola autografada por todos os jogadores do Sporting e uma segunda camisola do Pedro Gonçalves "Pote". Tudo isto também devido alguns elementos que no momento e sabendo da situação interpolaram os responsáveis do Sporting nesse sentido. Esta é a história do Pedro, uma história com um final feliz! São pequenos gestos que nos valorizam e dignificam enquanto pessoas!! Agradecimento a todos os envolvidos que proporcionam este momento!", lê-se na publicação feita nas redes sociais dos BVP.