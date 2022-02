Sporting vendeu todos os bilhetes para o clássico

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Sporting anunciou esta terça-feira ter vendido todos os bilhetes de que dispunha para o clássico, cerca de 2.500 regulamentares, que foram colocados à venda na segunda-feira.Cada ingresso foi comercializado a 31 euros.FC Porto e Sporting medem forças no Estádio do Dragão na sexta-feira, a contar para a 22ª jornada da Liga Bwin, num embate que poderá decidir muito do que será o campeonato português 2021/22.