Sporting viaja para Marselha sem Coates e Porro

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Leões vestidos a rigor a caminho de Marselha ‍?? #UCL #SportingCP pic.twitter.com/EBoBLaOt3h — Sporting Clube de Portugal (@Sporting_CP) October 3, 2022

Porro e Coates não integram a lista de convocados do Sporting para o jogo com o Marselha. Os dois ficaram em Lisboa por não estarem ainda totalmente recuperados. De manhã não participaram no treino realizado na Academia Cristiano Ronaldo, em Alcochete.Rúben Amorim fará a antevisão ao encontro já em França às 19 horas (18 em Lisboa).O Marselha-Sporting está marcado para terça-feira às 17h45 e será realizado à porta fechada.