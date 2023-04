O Sporting viaja para Turim sem Paulinho e com Essugo e Fatawu na comitiva. Apesar de castigado, Ugarte também segue com a equipa, que quinta-feira (20 horas) defronta a Juventus, em jogo da 1.ª mão dos quartos de final da Liga Europa.Frederico Varandas, que lidera a comitiva, chegou ao Aeroporto Humberto Delgado no autocarro com a equipa.Além de Paulinho, que ainda recupera de fascite plantar no pé direito, continuam também de fora Daniel Bragança (joelho direito) e Jovane (lesão muscular).Rúben Amorim e um jogador farão a habitual antevisão do jogo às 18h30 (hora de Lisboa).