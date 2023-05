Sporting visa Fernando Gomes pela final da Champions de Futsal

O Sporting ainda não digeriu a derrota na final da Champions de Futsal perdida no passado domingo, frente ao Palma Futsal, nos penáltis, após um empate (1-1) numa arbitragem polémica onde foi anulado um golo ao Sporting na sequência de uma intervenção do VAR. O presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Fernando Gomes, destacou o "o desempenho do Sporting nesta edição da Liga dos Campeões que o sortilégio dos penáltis acabou por determinar o vencedor".Esta posição não agradou ao Sporting que, esperando uma maior defesa do órgão federativo face aos erros de arbitragem verificados, reagiu através do diretor de comunicação, Miguel Braga. "Lamento, senhor presidente da FPF, mas o verdadeiro sortilégio foi anularem um golo limpo à nossa equipa", escreveu o responsável leonino no seu editorial no jornal 'Sporting'.