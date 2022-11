Sporting visitou Escola Primária N.º2 de Alcochete

Uma comitiva do Sporting formada por jogadoras da equipa feminina e da equipa B visitou esta quarta-feira a Escola Primária N.º2 de Alcochete, onde entregou bens escolares e partilhou histórias com os alunos. A representação dos leões foi assegurada por Melisa Hasanbegovic, Ana Teles, Diego Callai, David Monteiro e Jesús Alcantar.A visita insere-se numa iniciativa de responsabilidade social lançada em outubro pela FPF, com o objetivo de envolver os clubes da Liga BPI e da Liga 3 na doação de materiais escolares a estabelecimentos da respetiva região, de acordo com as necessidades identificadas.