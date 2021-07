Sporting volta a apelar: «Queremos o regresso do público»

O Sporting voltou esta quinta-feira a apelar ao regresso dos adeptos às bancadas dos estádios portugueses. Num artigo de opinião assinado por Miguel Braga, no qual aborda a inauguração da Cidade Sporting, o responsável de comunicação dos leões sublinha o desejo dos jogadores ouvirem "a viva-voz" o apoio do público.





Alvalade está a ficar cada vez mais verde: as obras nas bancadas do estádio do Sporting



Alvalade está a ficar cada vez mais verde: as obras nas bancadas do estádio do Sporting

"A transformação da envolvência do Estádio José Alvalade só nos pode deixar orgulhosos. Vivemos ainda em tempos diferentes, onde as pessoas foram obrigadas a estar fora dos estádios, excluídas por força das circunstâncias de assistir ao chamado espectáculo desportivo – seja em estádios ou pavilhões. Esta é também uma forma de dizer que queremos o regresso do público, os nossos atletas também o desejam, de sentir a força da massa adepta, de sentir o apoio, de ouvir a viva-voz 'Sporting, Sporting, Sporting'. Se a envolvência já pode ser experienciada por cada um, falta ainda saber qual será a decisão do Governo relativamente ao regresso dos adeptos às bancadas", escreve Miguel Braga.O que podia ser um projeto piloto para o regresso dos adeptos aos estádios, medida do plano de desconfinamento homologado em abril, mas entretanto em ‘stand by’ devido à subida dos números da Covid-19, não passou disso – de uma intenção. O Sporting queria, sabe, ter o José Alvalade já com parte da sua lotação no domingo, para o troféu Cinco Violinos , diante do Lyon, tendo inclusive endereçado um pedido com pormenor à Direção-Geral da Saúde (DGS). Só que a esperança caiu à partida, pois o Governo assumira que só vai rever medidas restritivas a 27 (terça-feira), depois de reunir com o Infarmed, braço armado no combate ao vírus.