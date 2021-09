Sporting volta a 'pescar' talento na Noruega

Adrian Holta, médio norueguês de 15 anos, vai cumprir um período de testes na Academia do Sporting. O jovem jogador chega ao abrigo da parceria com a NF Academy, instituição especializada na prospecção de jovens jogadores na Escandinávia, no norte da Europa.





Note-se que nos leões já estão dois jogadores noruegueses nas camadas jovens: August Frobenius (17 anos) e Nikolai Skoglund (18). O primeiro está nos juniores e segundo representa os Sub-23.