Sporting volta ao dérbi e aponta: «Que quem está atrás da câmara seja cada vez mais competente»

Miguel Braga, diretor de comunicação do Sporting, criticou esta quinta-feira a atuação do VAR no dérbi de Alvalade, focando o lance do segundo golo do Benfica que valeu o empate no encontro da penúltima jornada do campeonato (2-2)."Na minha opinião era um lance de VAR, uma ferramenta que em Inglaterra foi explicada, jogo a jogo, pelo ex-árbitro Howard Webb, responsável máximo da arbitragem, ao vivo e a cores na televisão. Sem medos e com transparência. Pelas melhores, mas também pelas piores razões (como se viu neste jogo) o VAR é, nos dias hoje, uma ferramenta central do futebol. Permitir que todos conheçam o racional por trás de cada decisão não deveria causar calafrios a ninguém, muito pelo contrário. Que quem está atrás das câmaras seja cada vez mais competente é o que se deseja: competente, justo e transparente. A bem do futebol e da verdade desportiva. Infelizmente, no último dérbi, tal não se viu. E o SL Benfica empatou o jogo com um golo irregular", pode ler-se no editorial que assina hoje no jornal 'Sporting'.