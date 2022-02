Sporting volta ao trabalho com 'reforços' da formação

Depois da vitória por 3-0 diante do Estoril, o Sporting voltou já esta segunda-feira ao trabalho na Academia de Alcochete.Os titulares do duelo em Alvalade contra os canarinhos realizaram trabalho de recuperação, enquanto os restantes treinaram normalmente no relvado, com Rúben Amorim a chamar vários jogadores da formação, segundo informam os leões.O plantel vai ter folga amanhã, regressando ao trabalho na quarta-feira para preparar o jogo da 24.ª jornada frente ao Marítimo (próximo sábado, às 18 horas).