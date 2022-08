Sporting volta ao trabalho e estreia reforço Alexandropoulos

Cumprido um dia e meio de folga, o plantel do Sporting regressou esta terça-feira ao trabalho na sua academia, em Alcochete: a grande novidade teve como protagonistas Sotiris Alexandropoulos, reforço ex-Panathinaikos que realizou a sua primeira sessão sob o comando de Rúben Amorim.O treinador não contou, porém, com três futebolistas: Daniel Bragança enfrenta uma longa paragem devido a uma lesão grave no joelho direito, mas além do médio, informam os verdes e brancos, Jovane (traumatismo no pé esquerdo) e Paulinho (traumatismo na perna direita) também não estiveram no relvado, realizando apenas tratamento.Este foi o pontapé de saída na 'Operação Estoril', que culmina na visita à Amoreira, sexta-feira, às 21h15. Quarta-feira há novo treino, outra vez pelas 10 horas.