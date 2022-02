Sporting regressa aos treinos de olho no Estoril

Depois de uma folga de dia e meio proporcionada por Rúben Amorim ao plantel, os jogadores do Sporting regressaram ao trabalho na Academia, tendo em vista a partida de domingo com o Estoril, a contar para a 23ª jornada do campeonato. Na sessão matinal, o treinador de 37 anos contou com todo o plantel à disposição, uma vez que segundo o clube de Alvalade não existem neste momento baixas por lesão, seguindo a preparação para o desafio que aí vem.Apesar de não ter ninguém no boletim clínico, Amorim será obrigado a operar mudanças na equipa diante do Estoril, fruto de quatro baixas nas escolhas. Recorde-se que Coates, Palhinha e Esgaio estão suspensos, tal como Tabata, igualmente suspenso de forma preventiva devido aos recentes acontecimentos ocorridos no clássico entre FC Porto e Sporting, no Estádio do Dragão.O plantel leonino irá realizar este sábado a derradeira sessão de treinos antes do jogo com o Estoril, sendo que depois o técnico Rúben Amorim fará a habitual conferência de imprensa de antevisão ao encontro às 13h15, marcada para a Academia Sporting.