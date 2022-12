Sporting volta aos treinos ainda sem St. Juste e Morita

Depois de um dia de folga concedido ao plantel, o Sporting regressou esta sexta-feira aos treinos, já com o encontro perante o Sp. Braga da Allianz Cup no horizonte, e Rúben Amorim ainda não pôde contar com Morita e St. Juste, ambos entregues ao departamento médico. De acordo com a informação publicada pelo clube de Alvalade, St. Juste, Morita, Bragança e Luís Neto permanecem a recuperar das respetivas lesões, sendo ausências no arranque da preparação para o duelo de segunda-feira.Além disso, o treinador de 37 anos aproveitou para ver de perto alguns jovens da formação na sessão desta sexta-feira, chamando o guarda-redes Diogo Pinto, além de David (lateral direito) e João Muniz, central que pode precaver o reduzido número de opções no setor recuado, devido às lesões de St. Juste e Neto.Os leões retomam os trabalhos de preparação para o Sp. Braga este sábado, com uma sessão de treinos agendada na Academia.