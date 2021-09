Sporting volta aos treinos com 11 jovens da formação

A equipa do Sporting regressou aos treinos na manhã desta segunda-feira, para continuar a preparação do clássico de sábado, frente ao FC Porto, em Alvalade (20h30). Para fazer face às muitas ausências, Rúben Amorim chamou onze jogadores das camadas jovens do clube: João Goulart, Tiago Rodrigues, Gonçalo Costa, Bernardo Sousa, Gilberto Batista, Nicolai Skoglund, Miguel Menino, Vando Félix, Hevertton Santos, Lucas Dias e Tiago Ferreira.





Já Sebastián Coates, Gonçalo Inácio e Pote continuam a realizar tratamento e não se juntaram ao restante grupo.Os Leões voltam a treinar amanhã pelas 10 horas, na Academia, à porta fechada.