Sporting volta aos treinos com a Champions no horizonte e Paulinho ainda condicionado

O Sporting regressou este domingo ao trabalho, para dar início à preparação do decisivo encontro com o Eintracht Frankfurt, partida que na próxima terça-feira vai definir o futuro dos leões na Liga dos Campeões.Os jogadores que foram titulares no encontro de ontem, com o Arouca, fizeram, como é hábito, trabalho de recuperação. Paulinho continua limitado e fez, por isso, treino condicionado. Já Daniel Bragança, Luís Neto e Morita continuaram em tratamento.A equipa volta ao trabalho amanhã de manhã, numa sessão que terá 15 minutos abertos à comunicação social.Rúben Amorim e um jogador farão depois a antevisão ao jogo com alemães às 14 horas, em Alvalade.