Sporting volta aos treinos com quatro jogadores no boletim clínico

O Sporting regressou esta quinta-feira aos treinos na Academia, após ter desfrutado de dois dias de folga, sendo que Amorim continuou sem poder contar com quatro jogadores. De acordo com as informações prestadas pelo clube de Alvalade, Jovane Cabral, Daniel Bragança, Paulinho e St. Juste seguem entregues aos cuidados do departamento médico, uma vez que recuperam das respetivas lesões.De resto, o plantel leonino arrancou na ala profissional da Academia com a preparação para o encontro diante do Famalicão, agendado para domingo, no Estádio José Alvalade, pelas 20h30. Os jogadores dos leões voltam a treinar na manhã desta sexta-feira, a partir das 10h30, numa sessão à porta fechada.