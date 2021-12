E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Sporting voltou este domingo ao trabalho depois da pausa natalícia, já tendo em vista o duelo com o Portimonense, numa sessão realizada em Alcochete na qual Rúben Amorim não contou com seis elementos do plantel principal.Jovane Cabral, Zouhair Feddal, Pedro Porro e Rúben Vinagre continuam entregues ao departamento médico, ao passo que a Manuel Ugarte se juntou a Tiago Tomás na lista de jogadores em isolamento por conta da Covid-19.O leão regressa ao trabalho na segunda-feira, às 10h30, à porta fechada, na Academia Sporting.