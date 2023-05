Sporting volta aos treinos com três no boletim clínico e Tanlongo a caminho do Mundial de sub-20

Após a goleada ( 4-0 ) aplicada em casa do Paços de Ferreira, o Sporting voltou esta segunda-feira ao trabalho, no habitual treino de recuperação que deixou os titulares no ginásio e levou os restantes disponíveis para uma sessão ligeira no relvado, sob o comando de Rúben Amorim.A única novidade vai para a ausência de Mateo Tanlongo, médio que após ter participado no embate da 31.ª jornada do campeonato, já se encontra a caminho da Argentina, onde vai representar os sub-20 da alviceleste no Mundial da categoria, que se disputa naquele país e que arranca já no dia 20 (a final disputa-se a 11 de junho).No boletim clínico continuam St. Juste (lesão na coxa esquerda), Daniel Bragança (está prestes a ser integrado, após longa recuperação a uma lesão no joelho direito), além de Jovane, a contas com um problema muscular.Os leões cumprem amanhã um dia de folga e regressam a Alcochete, para a 'Operação Marítimo', quarta-feira de manhã, às 10h30. O jogo com os insulares disputa-se às 20h30 do próximo sábado.