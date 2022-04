Sporting volta aos treinos sem baixas

O plantel do Sporting voltou esta terça-feira ao trabalho na Academia. Os titulares na vitória sobre o Boavista fizeram treino de recuperação no ginásio, enquanto os restantes jogadores subiram ao relvado.Matheus Nunes, que saiu aos 56 minutos no Bessa, e Coates, que também foi substituído, devido a um toque (77’), não apresentaram queixas no regresso a Alcochete, pelo que o boletim clínico dos leões não regista qualquer baixa.Como é hábito a seguir aos jogos, Rúben Amorim chamou vários jogadores da formação para compor o grupo, entre eles Diogo Pinto, Catena, Nazinho ou Luís Gomes. Dário Essugo e Gonçalo Esteves, que já fazem parte da equipa A, participaram igualmente no treino.Islam Slimani continua a trabalhar à parte.O Sporting cumpre esta quarta-feira um dia de folga e retoma a preparação na quinta-feira, pelas 10h30, com vista ao jogo com o Gil Vicente, marcado para domingo (20h30), no Estádio José Alvalade.