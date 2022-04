Sporting volta aos treinos sem referência a Slimani

Depois da eliminação diante do FC Porto, no Estádio do Dragão, em partida da 2ª mão das meias-finais da Taça de Portugal, o Sporting regressou aos treinos na Academia, sem qualquer referência à situação de Islam Slimani. De acordo com as informações prestadas pelo emblema de Alvalade, os titulares do encontro com os dragões foram submetidos apenas a trabalho de recuperação, ao passo que os restantes jogadores trabalharam no relvado às ordens de Rúben Amorim.O plantel orientado por Amorim arrancou a preparação para o encontro frente ao Boavista, de segunda-feira, a contar para o campeonato, sendo que Paulinho e Porro (ambos a cumprir suspensão) são baixas certas para a deslocação ao Estádio do Bessa.A equipa do Sporting volta a trabalhar este sábado, com o treino agendado às 10h00 na ala profissional da Academia.