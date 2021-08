Sporting voltou ao trabalho com uma única baixa para Rúben Amorim

Na 'ressaca' do triunfo em Braga, o plantel do Sporting voltou este domingo ao trabalho na Academia, em Alcochete, com os titulares do encontro de ontem a realizarem trabalho de recuperação.

Os restantes jogadores do plantel estiveram à disposição de Rúben Amorim, que continua a não contar com Nuno Mendes. De resto, o lateral-esquerdo é a única baixa dos leões e segue o processo de tratamento à lesão no tornozelo esquerdo.

Amanhã os jogadores têm direito a folga e regressam ao trabalho na terça-feira, com sessão de treino marcada para as 10 horas, na Academia. Refira-se que o próximo desafio do Sporting é a receção ao Belenenses SAD, na 3.ª jornada da Liga Win, duelo marcado para sábado (20h30).