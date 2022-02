Sporting voltou ao trabalho: Pote não saiu do ginásio

O Sporting voltou esta quarta-feira ao trabalho: segundo informaram os leões, Rúben Amorim contou com todos os jogadores num treino "exigente", à exceção de Pote, avançado que após ter apresentado sinais de fadiga muscular ficou-se exclusivamente pelo ginásio.Após ter saído do jogo com o Famalicão, aos 63', devido a um conforto muscular na coxa esquerda, o internacional português, de 23 anos, foi reavaliado no dia seguinte: tal como noticiámos, apresentou indícios de cansaço, optando o departamento clínico por o manter em reabilitação no regresso após o dia de folga.Quando faltam 48 horas para o clássico com o FC Porto, sexta-feira, a partir das 20h15, no Dragão, Pote é ainda dúvida - leia tudo sobre esta 'pasta' aqui Os leões voltam a trabalhar quinta-feira, pelas 10h30, em Alcochete; às 16h30, mas em Alvalade, o seu treinador faz a antevisão ao embate, rumando depois a equipa para o Porto.