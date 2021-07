Sporting voltou aos treinos após triunfo sobre o Lyon

Depois de vencer o Lyon, por 3-2, no jogo relativo ao Troféu Cinco Violinos, o plantel do Sporting treinou esta segunda-feira de manhã na Academia, em Alcochete.





Durante a sessão de trabalhos, os titulares no encontro realizado este domingo fizeram trabalho de recuperação, ao passo que os restantes treinaram normalmente. Por sua vez Pedro Porro continuou a fazer tratamento à lesão sofrida no particular diante do Belenenses SAD.A formação leonina goza um dia de folga esta terça-feira e regressa aos trabalhos na quarta-feira, com novo treino agendado para as 10 da manhã, em Alcochete, à porta fechada.