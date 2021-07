Sporting voltou aos treinos em modo 'Operação Braga'

O Sporting voltou, esta quarta-feira, aos treinos na Academia de Alcochete, já com o duelo da Supertaça, frente ao Sp. Braga, em mente. A partida, a disputar este sábado (20H45), no Estádio Municipal de Aveiro, decide o vencedor do primeiro troféu da temporada 2021/2022.





Rúben Amorim contou com o plantel na máxima força, à exceção de um elemento: Pedro Porro continua ausente, a fazer tratamento depois da lesão contraída no encontro de preparação frente ao Belenenses SAD, e que o vai deixar de fora dos relvados durante cerca de um mês O próximo treino dos leões está agendado para quinta-feira, às 10 horas, também na Academia, e será à porta fechada.