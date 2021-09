Sporting voltou aos treinos na Academia com duas baixas

Depois de ontem ter treinado na Alemanha, o plantel do Sporting voltou na manhã desta quinta-feira a trabalhar na Academia, em Alcochete, tendo em vista a preparação da visita ao Arouca, referente à 8.ª jornada da Liga Bwin.





Gonçalo Inácio e Pedro Gonçalves continuam ausentes, em tratamento das respetivas lesões, e foram as duas únicas baixas na sessão orientada pelo treinador Rúben AmorimNa sexta-feira os leões voltam a trabalhar na Academia, pelas 10h00. Para as 16h45 está marcada a conferência de imprensa de Rúben Amorim, no Auditório Artur Agostinho, em Alvalade, onde o técnico falará aos jornalistas e fará a antevisão ao jogo com o Arouca, marcado para as 20h30 de sábado.