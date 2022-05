St. Juste acena até já a Alvalade

Ontem, o técnico do clube alemão, Bo Svensson, elogiou a “grande qualidade” do central, que devido às lesões não ocupou o “papel fundamental” na equipa que se previa no início da época. Depois de já ter pisado o relvado de Alvalade, na companhia dos irmãos Benjamin e Yoshua, St. Juste deve voltar a Lisboa, em definitivo, no final do mês de junho. *

Já oficializado como reforço do Sporting até 2026, Jeremiah St. Juste pode, amanhã, ser opção na despedida do Mainz, na receção ao E. Frankfurt.