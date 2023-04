St. Juste ainda assustou em lance nos descontos frente ao Casa Pia

Nos últimos instantes do jogo, aos 90'+6, St. Juste ainda assustou. O central, lançado ao intervalo para o lugar de Diomande, ficou muito queixoso, caído no relvado e agarrado ao ombro direito, após uma disputa com Clayton. "Foi operado aos dois ombros antes de vir. Meteu ferros, acho que está safo", atirou Amorim, revelando ainda assim alguma cautela. "Estamos a construir o St. Juste. Quer fazer os jogos todos, mas sei o que quero fazer com ele. Ele acha que tem essa capacidade. Eu acho que é preciso cuidado", disse.

Desde que chegou ao Sporting, no último verão, o defesa já esteve lesionado quatro vezes.