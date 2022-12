St. Juste ainda em tratamento

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

St. Juste prosseguiu ontem o tratamento à contusão óssea no joelho esquerdo. O central holandês vê, desta forma, diminuídas as possibilidades de defrontar o Rio Ave. No treino dos leões participaram mais quatro jovens. Além de ter mantido nos trabalhos os defesas Martim Marques, Étienne Catena e João Muniz, Rúben Amorim ainda chamou o guarda-redes Francisco Silva.