St. Juste alvo de gestão

St. Juste foi o primeiro jogador a ser substituído por Rúben Amorim, longo no início da segunda parte. No final do desafio, o treinador esclareceu que foi uma medida de gestão para precaver uma lesão muscular.

"O St. Juste sentiu o músculo [na coxa esquerda] carregado", esclareceu o técnico que ainda garantiu a disponibilidade do defesa, de 25 anos, para a Champions, na quarta-feira.

A condição física do camisola 3 está a ser acompanhada pelos responsáveis leoninos. Após ter regressado à competição no jogo com o Gil Vicente, o holandês tem aumentado gradualmente os minuto de utilização.