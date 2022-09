St. Juste: «Amorim é muito claro no que quer, tem uma grande carreira pela frente»

Em estreia na equipa titular, St. Juste pontuou esse momento com um golo, que permitiu abrir o caminho a uma vitória por 2-0 do Sporting no Estoril . Após a partida, o defesa assume que era importante conseguir esta resposta."Colocámos muita energia neste jogo muito importante, após a semana passada. Colocámos muita energia e empenho neste jogo. Podíamos ter chegado mais à frente e criar mais chances, mas o mais importante foi a vitória", começou por dizer o holandês, à SportTV.O defesa assume que foi "espectacular ter ajudado com um golo". "Há coisas que deveríamos fazer melhor, incluindo eu. Mas estou feliz com a nossa prestação."Questionado sobre o trabalho com Rúben Amorim, o defesa deixou elogios. "É muito claro no que quer para a equipa. Tem uma grande carreira pela frente".