St. Juste, Amorim, o 'louco por futebol' e notícia Record confirmada: «Surgiu o interesse da Premier League»

Jeremiah St. Juste concedeu uma entrevista ao portal 'Voetbal Zone' na qual teceu rasgados elogios a Rúben Amorim, técnico que fez questão de pedir à SAD do Sporting para pagar 9,5 milhões de euros pelo seu passe (com objetivos, pode chegar aos 12) e que mostra uma crença inabalável no seu futebol.





"Não me surpreende [o assédio internacional a Amorim]. Não conheço um treinador tão louco por futebol como ele. É muito direto e claro a comunicar e gosto muito disso. Olha para nós como os seus miúdos e trabalha constantemente para sermos melhores", explicou o futebolista da Holanda que, depois, confirmou uma notícia de o interesse da Premier League - do Liverpool - nos seus serviços, já depois de, pelo contexto físico, ter pensado regressar a 'casa', de onde recebeu propostas de "dois grandes clubes" locais."Como joguei pouco no início da temporada, cheguei a pensar num empréstimo a um clube holandês em janeiro. Dois grandes da Eredivisie perguntaram por mim. Pensei nisso porque achei que ali tinha mais chances de ser convocado para a seleção. Mas estou muito feliz por ter ficado e a verdade é que depois da eliminatória com o Arsenal surgiu o interesse de clubes de topo da Premier League", afiançou St. Juste.

A paixão pelo futebol:

"Descobri o amor pelo futebol com os meus irmãos, o Benjamin, que é um ano e meio mais velho, e com o Joshua, de quem tenho cinco anos de diferença. Ia assistir aos treinos deles e eles deixavam-me, muitas vezes, participar. Também aprendi muito no campo à frente de nossa casa, onde me tornei mais forte, jogando com miúdos mais velhos. Quando os miúdos do nosso bairro queriam jogar futebol, vinham buscar-nos, porque ali tinham logo três jogadores."

Não era defesa... mas sim fã de Ronaldinho:

"Em criança, era o meu ídolo. E por isso eu só queria fazer golos e fintas. Até que um treinador da formação do Heerenveen me colocou na defesa... Não concordei muito com a decisão, mas a verdade é que acabei por ser convocado para as seleções jovens da Holanda. Pensei que se calhar esse treinador estivesse certo e concentrei-me em ser defesa."

Influência dos irmãos na carreira:

"O meu sonho era conseguir isso [se representado pelos irmãos] e felizmente foi possível! Começou por amor familiar, até porque tive outros agentes, mas no final percebi que queria ficar com eles."



Têm campo com nome da família, na cidade onde cresceram, Marum:

"Foi uma grande honra e espero poder inspirar os jovens locais com a minha história: com trabalho duro, podem ir longe."

A velocidade... supersónica!

"Aí tenho de dar os créditos à minha mãe [Heleen van Wijk], que foi atleta e sempre me disse que era muito rápida. No Heerenveen avaliaram as minhas capacidades, em termos velocidade, técnica, leitura de jogo e mentalidade... E a verdade é que chegaram à conclusão que não era rápido. De facto, durante esse período, sofri com algumas dores de crescimento, mas é engraçado lembrar-me disso hoje em dia. No Feyenoord acabei por trabalhar precisamente a questão da velocidade. Foi aí que conquistei os meus primeiros títulos e onde fiquei com fome de ganhar mais!"



Importância de Van Persie, com quem jogou no Feyenoord:

"Fazia questão de partilhar connosco as experiências que tinha tido, neste caso com o Arsène Wenger e o Alex Ferguson. Um jovem como eu era na altura gosta de ouvir esse tipo de histórias. Lembro-me, também, que ele chutava bolas com força para os pés dos defesas e que me dava conselhos, dizia: 'Jer, precisas de ter os pés bem colocados para receber a bola em condições'. Nunca vou esquecer esse conselho."





"No Feyenoord, passei de central a lateral, mas no Mainz consegui voltar à posição onde mais gostava de jogar [central]. A Alemanha tornou-se rapidamente a minha casa e aí consegui concentrar-me verdadeiramente no futebol."

Lisboa e a vida "fantástica":

"É fantástica, realmente muito bonita! Aproveito, todos os dias, o clima da cidade com a minha família. Também foi uma boa mudança nessa área, dado que não sinto falta da chuva. Estou, de minha casa, a cinco minutos da praia... Quando vi, recentemente, os meus filhos a brincarem juntos na areia, pensei: não preciso de mais nada."