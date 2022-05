St. Juste apresentado pelo Sporting: «Estou muito entusiasmado e feliz por estar aqui»

As imagens da apresentação de St. Juste no Sporting



St. Juste com os irmãos Benjamin (esquerda) e Yoshua (direita) no relvado de Alvalade St. Juste com os irmãos Benjamin (esquerda) e Yoshua (direita) no relvado de Alvalade

O Sporting oficializou a contratação de Jeremiah St. Juste. O central holandês, de 25 anos, assinou até 2026 e ficou com uma cláusula de rescisão de 45 milhões de euros. Após rubricar contrato, o jogador proveniente do Mainz não escondeu a alegria pela nova etapa."Estou muito entusiasmado e feliz por estar aqui. Quero muito começar", começou por dizer St. Juste que, comodeu conta, já tinha assinado e custou 10 milhões de euros . Aos meios de comunicação leoninos, o central descreveu-se como "um jogador rápido, com técnica e bom com a bola" e também "agressivo"."Mal posso esperar por jogar com a equipa e conhecer os adeptos. (…) O que sei é que são muito bons, cantam muito alto e são intensos", acrescentou St. Juste, que já falou com Rúben Amorim, de quem ficou com "excelente impressão": ""Falámos sobre a sua visão, que está alinhada com a minha e a das pessoas que me rodeiam. Parece-me o passo perfeito na minha carreira."Os leões atuam com um sistema de três centrais, ao qual St. Juste diz estar habituado. "Já joguei com quatro defesas e também com três. (....) Sou um jogador que se adapta a diferentes posições e formações", sublinhou o holandês, que tem precisamente a mesma nacionalidade de Bas Dost, homem que fez furor em Alvalade: "Soube que ele marcou muitos golos. Acho que não vou marcar tantos [risos], mas vou tentar não sofrer muitos. É o meu trabalho".A fechar, uma garantia: "Prometo que vou dar 1000%, que vou tentar ajudar a equipa e que quero ganhar títulos".