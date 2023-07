St. Juste apresentou-se na Academia com um penso no joelho esquerdo e dificuldades a andar

Edwards, Dário e St. Juste pic.twitter.com/ILOC9AmUoY — Sporting CP Adeptos (@Sporting_CPAdep) July 2, 2023

Jeremiah St. Juste apresentou-se esta manhã na Academia Cristiano Ronaldo com um penso no joelho esquerdo e dificuldades em andar.O momento foi captado pelos meios do Sporting e partilhado na conta oficial do clube no Instagram, tendo posteriormente sido retirado. As imagens, porém, circulam nas redes sociais, nomeadamente em contas ligadas a adeptos dos leões, como se pode constatar neste link.O central holandês, de 26 anos, está lesionado e vai começar a época no boletim clínico, comonoticiou na sua edição de sexta-feira.O curto vídeo partilhado nas redes sociais mostra St. Juste a chegar à Academia esta manhã, na companhia de Marcus Edwards e Dário Essugo. O defesa entrou nas instalações do Sporting em Alcochete a coxear, como se vê nas imagens.









