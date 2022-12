St. Juste ausente do treino do Sporting

O Sporting começou a preparar o jogo com o Rio Ave, relativo à 2ª jornada da Allianz Cup e no primeiro treino deste ciclo, Rúben Amorim ainda não contou com St. Juste que sofreu uma contusão óssea no joelho esquerdo na véspera da partida com o Farense. O holandês limitou-se a fazer tratamento com Neto e Daniel Bragança, estando assim em dúvida para o encontro de quarta-feira.Ainda sem contar com Coates, Ugarte, Morita e Fatawu, o técnico leonino voltou a chamar alguns jovens, e a escolha recaiu sobre os defesas Étienne Catena, João Muniz e Martim Marques.Os leões voltam ao trabalho domingo de manhã na Academia.